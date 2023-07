Na túto polohu po jedle zabudnite. Spôsobí viac škody ako úžitku!

Pokušenie ľahnúť si je po sýtom jedle silné. Avšak nie je to vôbec vhodné, z týchto viacerých dôvodov:

Optimálne trávenie

Náš tráviaci systém pracuje optimálne, keď po jedle zostaneme vzpriamení. Aj keď nás to láka na chvíľku si ľahnúť, vo vodorovnej polohe sa nedokáže skonzumovaná strava v tráviacom trakte dobre pohybovať. To môže mať za následok pomalšie trávenie. To vedie k nepríjemným pocitom, nadúvaniu či k refluxu kyseliny. Keď zostaneme sedieť alebo stáť, umožníme gravitácii pomáhať pri plynulom pohybe potravy cez pažerák do žalúdka.

