Zabudnite na diéty: Tieto 4 veci robte každý deň a schudnete 2x rýchlejšie

Úrazy hlavičky sa vyskytujú skôr pri páde na hlavičku. Vo väčšine prípadov nemajú úrazy hlavy u malých detí tragické následky, ale poranenia tejto časti tela netreba podceňovať. Dôsledkom môže byť prasknutie lebky, otras mozgu a niekedy, aj krvácanie do mozgu. Po páde na hlavičku si rodičia majú všímať, či dieťa ihneď plakalo, teda či nebolo v bezvedomí. Bezvedomie – aj veľmi krátke môže znamenať poranenie mozgu. Varovným signálom je tiež, ak dieťa po úraze hlavy vracia, je malátne alebo nadmerne spavé. V noci je potrebné dieťa viackrát zobudiť. Sledovať veľkosť očných zreničiek na oboch stranách a ich reakciu na svetlo. Plač dieťaťa je po páde na hlavičku veľmi intenzívny a rodiča môže vystrašiť, no na druhej strane je v tomto prípade dobrým znamením, že úraz nemusel byť závažný. Ak sa dieťa po čase utíši a potom sa už chová normálne, rodičia sa môžu upokojiť. Je málo pravdepodobné, aby ste dieťaťu pádom telefónu mohli vážne ublížiť. Nebezpečný je skôr ten mobil v blízkosti dieťaťa a jeho používanie pri dieťati. To vôbec neodporúčam.