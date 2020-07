Triatlon sa dnes teší obľube nielen silných mužov, ale veľké zastúpenie v ňom majú i ženy. Jednou z nich je aj Danka Ignačákova, ktorá sa do triatlonového tímu dostala počas štúdia na vysokej škole v Bratislave. „Triatlon som začala robiť ako hoby, ktoré si ma postupne úplne získalo. Na začiatku som prirodzene nemala veľké očakávania, pretože sa mi zdali nereálne. Po troch rokoch som bola majsterkou Slovenska a podarilo sa mi vyhrať aj Slovenský pohár v triatlone,“ opisuje Danka svoje začiatky.

Viac ako len šport

Klub, v ktorom pôsobí, má široké vekové zastúpenie svojich členov. „Dolná hranica je šesť rokov. Obťažnosť pretekov je u najmladších prispôsobená ich veku a každé dva roky sa postupne zvyšuje. Skutočný tréningový svet sa začína v pätnástich,“ vysvetľuje mladá trénerka. „Na pretekoch stoja na štarte vedľa seba profesionálni športovci s tými, ktorí robia tento šport len vo voľnom čase. Aj keď je medzi nami šesťdesiatročný pán, každý ho rešpektuje. Nikto sa nespýta, čo tu tento robí. Sme jedna veľká komunita. Podporujeme sa navzájom úsmevom či priateľským potľapkaním po pleci,“ opisuje ešte stále aktívna triatlonová pretekárka. Ako sama hovorí, začať môžete takmer v hocijakom veku. Aj v klube ich už o tom pár ľudí presvedčilo. „Jednou z našich členiek je aj bývala riaditeľka veľkej nadácie na Slovensku, ktorá je v súčasnosti už na dôchodku, ale minulý rok absolvovala svoj prvý triatlon. Bolo to v jej 64. rokoch, čo je naozaj obdivuhodné.“

Láka manažérov

Pri triatlone nie sú dôležité len svaly či fyzická kondícia. „Je to tvrdý šport, ktorý vo veľkej miere závisí od celkového zdravia. Musíte veľa trénovať a dôležité je mať aj dobré mentálne nastavenie. Hlava a fyzická príprava spolu úzko súvisia,“ vysvetľuje Danka. V priebehu posledných rokov si všimla, že triatlon je čoraz viac príťažlivý najmä pre ľudí, ktorí sú vo svojom profesijnom živote vystavení veľkej psychickej záťaži. „Pred pár rokmi oslovili môjho trénerského kolegu Maroša dvaja belgickí bankári, ktorí pôsobili na vysokých pracovných pozíciách. Mali skúsenosti len s behom, no ich sen bol absolvovať triatlon. Na prvom tréningu jeden z nich neodplával ani 25 metrov, pričom už len plávanie na Ironmane je dlhé skoro 4 kilometre. Svoj sen si preto museli tvrdo vybojovať. Na prvý pohľad to bolo tak trochu neuveriteľné, ale po dlhej kvalitnej príprave a vďaka veľkému odhodlaniu sa výsledky dostavili. Po 4 rokoch systematického tréningu mali za sebou už niekoľko Ironmanov po celom svete a ich časové výsledky boli naozaj vynikajúce,“ spomína Danka na úspech svojho kolegu, ktorý má dnes pod palcom tréningový plán 10 manažérov v ich klube.

Danka s Marošom Horínkom, ktorý dozerá na tréningový plán manažérov v ich klube. Foto: Robo Hubač

Ako to všetko zvládajú?

Zvládať prácu a popritom časovo náročný šport je pre mnohých doslova nadľudský výkon. „Ľudia, ktorí často pracujú viac ako 40 hodín týždenne, vedia vďaka svojmu dokonalému časovému manažmentu zvládnuť aj prípravu na Halfironmana. Aby ste si to vedeli predstaviť, vyžaduje si to približne 10 až 15 hodín tréningu týždenne,“ vysvetľuje triatlonistka. „V pracovnej sfére majú nastavenú hlavu na to, že toho veľa zvládnu. Ako získať lepší biznis? Ako pripraviť najlepšiu ponuku pre klienta? Pri triatlone je to to isté, no v športovom duchu. Manažéri si vravia, že chcú byť vnútorne takí dobrí, aby mohli súťažiť s profesionálnymi športovcami,“ dopĺňa.

Správny balans

Ľudia na vysokých postoch sú často pod veľkým tlakom a zažívajú veľa stresových situácií. „A tak potrebujú niečo, kde môžu vypnúť, odreagovať sa a vyvetrať si hlavu. Nebudú chodiť na jogu, lebo to by im vnútorne asi nestačilo. Chcú byť najlepší nielen v práci, ale aj v športe idú na maximum.“ objasňuje mladá trénerka. „Ak by začali v neskoršom veku napríklad len s behom, išlo by o pomerne jednostrannú záťaž a pri čoraz vyšších tréningových dávkach by im hrozilo veľké riziko zranenia. Neustále by zaťažovali rovnaké partie tela, čo môže viesť k problémom s achilovkami, kolenami, so stresovými zlomeninami a podobne. Obrovským benefitom triatlonu je, že pri ňom zapájate celé telo, je to takzvaný krostréning. Vďaka nemu nachádzate ten správny balans, ktorý je pre vás prínosný a je menšie riziko, že sa zraníte.“

Nové výzvy

Aj pri vrcholových manažéroch príde obdobie, keď sa tohto športu vzdajú. „Je veľmi málo takých, ktorí ho robia dlhšie ako tri až štyri roky. Keď zvládnu triatlon, hľadajú ďalšie výzvy. Ak chcú lepšie výsledky, musia na tréning vynaložiť ešte viac úsilia a voľného času. Keď im nevychádza priestor na rodinu a iné veci, mnohí radšej odídu z tímu,“ opisuje Danka svoje doterajšie skúsenosti.

Kto je Danka Ignačáková?

Má 26 rokov a triatlon jej učaroval pred 10 rokmi. Počas svojej kariéry získala titul majsterky Slovenska v triatlone a vyhrala aj Slovenský pohár v triatlone. Minulý rok sa zúčastnila na majstrovstvách sveta v Xterre na Havaji. Okrem pretekania sa dnes aktívne venuje tréningu detí a mládeže.

