Tri veci, ktoré vás ochránia pred chrípkou a COVID-19

Každý zub je možné vybieliť, len to môže trvať rôzne dlho. Je pravda, že u „tetracyklínových“ zubov je to ťažké, ale nie nemožné. Zväčša je potrebné kombinovať ambulantné a domáce bielenie. Ak sa zveríte do rúk stomatológa, ktorý má na tomto poli skúsenosti, výsledok sa dostaví.