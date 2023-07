Trápi vás nízky rozpočet? TAKTO sa najete lacno aj zdravo

Vyvážená a výživná strava nemusí mať vždy vysokú cenu. Hoci sa to môže zdať náročné, zdravé alternatívy sa do stravy dajú zaradiť aj lacno. Vyskúšajte stratégie, ako sa stravovať zdravo aj s nízkym rozpočtom bez toho, aby ste sa vzdali chuti, rozmanitosti alebo výživovej hodnoty.

Plánovanie jedál a nákupné zoznamy

Zdroj: Shutterstock

Plánujte si jedlá na týždeň vopred. To vám umožní nielen uistiť sa, že vaše jedlá sú vyvážené a zdravé, ale tiež to zabráni impulzívnym nákupom. Dodržiavajte nákupný zoznam, aby ste mali istotu, že kupujete len to, čo potrebujete.

Mrazené alebo konzervované potraviny

Zdroj: Shutterstock

Nevyhýbajte sa mrazenému alebo konzervovanému ovociu a zelenine. Často sú rovnako výživné ako ich čerstvé náprotivky, cenovo dostupnejšie a majú dlhšiu trvanlivosť. Počas výpredajov tak môžete nakupovať vo veľkom a ušetriť na neskôr.