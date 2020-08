Trápi vás časté nutkanie močiť? Pozor, môže to signalizovať vážne ochorenie!

Neexistujú jednoznačná odpoveď na to, ako často by ste mali chodiť na toaletu. Nutkanie na močenie závisí od mnohých faktorov, a preto sa môže medzi jednotlivými ľuďmi líšiť. Za normálnych okolností by ste mali chodiť na záchod približne osemkrát za 24 hodín. Ak však pozorujete, že na toaletu musíte utekať o čosi častejšie ako obvykle, môže to mať rôzne príčiny. Toto sú 4 najbežnejšie:

1. Nervozita

Poznajú to snáď všetci študenti. Aj vy si spomínate na to, že pred písomkou či skúškou sa rady pred záchodom vždy zvýšili? Nervozita je jedným zo skutočne silných dôvodov, ktoré nás nútia ísť na toaletu. Kŕč v oblasti močového mechúra spôsobuje časté nutkanie na močenie, a to už niekoľko hodín pred situáciou, ktorá je dôvodom stresu.