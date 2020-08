Toto nerobte! 5 najčastejších chýb pri kŕmení domácich miláčikov

Aj keď sú chlpatí miláčikovia plnohodnotnými členmi nejednej domácnosti, netreba zabúdať, že sú to stále zvieratá. Mnohí majitelia sa nesprávne domnievajú, že môžu jesť rovnakú stravu ako oni. To však nie je pravda. Každé zviera má odlišné metabolické procesy a pre mnohé z nich môže byť naša strava toxická. Nie je úplne jedno, čo im každý deň dávate do misky.

1. Nepravidelný režim a prekrmovanie

Nepravidelné kŕmenie a nedodržiavanie odporúčaných dávok môže mať negatívne následky na zdravie. Zvieratá sa odporúča kŕmiť v rovnakých časových intervaloch. Podporuje to správnu funkciu metabolizmu. Ideálny režim závisí od veľkosti a rasy. Vo všeobecnosti sa odporúča kŕmiť psy 2x denne. Mačkám vyhovuje častejšie kŕmenie v menších porciách.

Pri psoch je tiež dôležité nekŕmiť ich tesne pred prechádzkou, pretože hrozí nebezpečenstvo torzie (prekrútenia) žalúdka. Pretočenie žalúdka je závažným problémom predovšetkým veľkých plemien. Spoznáte ho podľa niekoľkých príznakov, ktoré nastupujú rýchlo po sebe.

K príznakom patrí napríklad nadmerné slinenie, zrýchlené dýchanie, bolestivé zväčšené brucho, letargia, zvracanie peny či nahrbený postoj. Pri podozrení na torziu treba okamžite vyhľadať veterinára. Prevenciou je kvalitné krmivo a vyhýbanie sa fyzickej aktivite po jedle.

Nesprávne dávkovanie môže viesť k extrémnemu chudnutiupri aktívnych zvieratách, alebo naopak k obezite pri menej aktívnych jedincoch.„Zvieratá žijúce v byte majú zníženú pohyblivosť a práve tu musí byť človek obozretný. Správnou reguláciou krmiva a dodržiavaním odporúčaných dávok predídete vzniku obezity. Tá je v súčasnosti častým problémom nielen u nás ľudí, ale čoraz viac sa s ňou stretávame aj u zvierat,“ hovorí skúsený veterinár s vyše 30 ročnou praxou Milan Kopčok.