7x TOP šťavnaté HRNČEKOVÉ koláče: Ktorý z nich si upečiete?

Hoci má zelený čaj veľa blahodarných účinkov, jeho konzumácia nie je vhodná pre všetkých. Vaše lieky patria me dzi antiarytmiká, a preto pre vás zelený čaj nie je vhodný. Nemal by sa konzumovať ani pri užívaní liekov určených na zníženie tlaku, riedenie krvi alebo pri liekoch na liečbu alergie a depresie. Ak sa zeleného čaju nechcete vzdať, nemali by ste ho piť minimálne 4 hodiny pred užitím vášho lieku a po ňom. Zároveň ovplyvňuje aj vstrebávanie železa, preto sa ho neodporúča piť súčasne pri jedle alebo tesne po jedle. Opatrný treba byť nielen pri konzumácii zeleného čaju, ale aj pri niektorých ovocných šťavách najmä z jablka, pomaranča, grape fruitu alebo brusníc, pretože tiež ovplyvňujú metabolizmus liekov a následne ich účinok.