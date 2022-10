Tieto 3 faktory zásadne ovplyvnia chudnutie. Diéta a cvičenie to nie je

Prejavy na koži s liekmi nesúvisia. Mohlo by ísť o rosaceu, čiže ružovku. Je to zápalové chronické ochorenie, charakterizované červenaním tváre, výskytom výrazných červených žiliek a vyrážok. Rosacea sa však zvyčajne vyskytuje na oboch lícach a aj inde na tvári. Rovnako je možné, že ide o folikulitídu, zápal vlasových vačkov, ktorý najčastejšie vyvolávajú baktérie. Túto diagnózu by mohol potvrdiť fakt, že si pokožku na postihnutom líci stále dráždite, takže je možný prenos infekcie. Môže však ísť aj o demodikózu, ochorenie, ktoré súvisí s malým parazitom v koži – Demodex folculorum. Nedajú sa vylúčiť ani iné kožné ochorenia. Odporúčam vám čo najskôr navštíviť kožného lekára, ktorý vám na základe vyšetrení určí presnú diagnózu a stanoví cielenú liečbu.