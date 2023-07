Telo je ako klimatizácia! Dokáže sa ochladiť, stačí dodržať jednu vec

Naše telo je ako klimatizácia, ochladiť sa mu nerobí problém, za predpokladu, že mu dodáme dostatok tekutín. Pretože príjem a výdaj musí byť v rovnováhe. Vieme ako to spraviť!

Studená či vlažná?

Zdroj: Shutterstock

V lete podvedome túžime po studených nápojoch, v ktorých cinkajú kúsky ľadu. Ale je to pre telo to najlepšie? Veď obyvatelia púšte dávno vravia, že to nie je najlepšie riešenie na horúčavu. Pretože studené až ľadové nápoje stimulujú telo k produkcii tepla a tým pádom sa potíme ešte viac a rýchlejšie strácame tekutiny. To je presne opačný efekt, aký očakávame. Preto ideálne nápoje sú vlažné, pretože ochladzujú telo bez toho, aby mu spôsobilo problém s krvným obehom.