Táto bylinka vylepší aj ozdraví väčšinu jedál, pestujte ju!

Saturejka záhradná (Satureja hortensis) dorastá do výšky okolo 30 cm. Má rozkonárenú stonku, ktorú pokrývajú chĺpky. Stonka zvykne drevnatieť. Listý sú úzke a kopijovité. Zvyčajne v čase od júna do októbra aj kvitne. Kvietky majú bielu, ružovkastú či fialkastú farbu. Píše o tom portál zahradkar.pluska.sk.

Môžete ju pestovať aj v črepníku na okennom parapete. Zdroj: Canva

Vysiať ju môžete práve teraz

Rastlina obľubuje teplé a svetlé stanovište. Je to jednoročná bylinka, ktorej vyhovuje kyprá pôda a slnečné miesto. Môžete si ju dopestovať z predpestovaných priesad. V tom prípade semienka vysievajte do pareniska, alebo nádob v období marec až apríl a semienka zvyknú klíčiť asi po dvoch týždňoch. Toto však už veľmi nestihnete. V teplejších oblastiach môžete semienka v období od apríla až do júla vysievať priamo na záhon.

Mať saturejku v črepníku na okennom parapete aj celoročne nie je problém. Existujte množstvo odrôd, ktoré si môžete zvoliť.

Strihajte pravidelne, oplatí sa

Na sušenie a využitie zberajte celú kvitnúcu vňať. Sušte ju pri teplote 35 °C. Keďže stonka drevnatie, je vhodné rastlinu pravidelne strihať, aby ste to čo najviac obmedzili. Zároveň častejším rezom podporíte jej vetvenie.

Zdroj: shutterstock

Dodá výbornú chuť a pomôže s trávením

Rastlinka je výborná na trávenie. Je vhodné ňou ochutiť strukoviny či kapustu, keďže pôsobí aj proti nadúvaniu. S obľubou sa využíva pri príprave mäsa. Okrem toho, že ho výborne dochutí, uľahčuje aj jeho stráviteľnosť. Saturejka je vhodná tiež ako náhrada čierneho korenia. Do jedla ju treba pridávať vždy až na konci varenia, aby nezhorkla.