Takto sa liečila mykóza v minulosti. Šli by ste do toho, alebo sa spoľahnete na moderné metódy?

V minulosti naša pokožka neprichádzala do kontaktu s toľkými syntetickými materiálmi, chemikáliami a umelo vytvorenými povrchmi, preto sa dá predpokladať, že ani plesňové ochorenia nôh neboli „big deal“. Keby sme chceli zachádzať do ešte väčších detailov, mohli by sme, no iste si dokážete aj bez zdĺhavého popisu jednotlivých období v histórii ľudstva predstaviť, ako to s povedomím a liečbou rôznych, nielen plesňových ochoreniach kedysi bolo.

Diskomfort, svrbenie a zmeny na chodidlách medzi prvými začali riešiť tí, ktorí v nehostinných podmienkach trávili s nohami uzavretými v obuvi najviac času – vojaci. Podľa historických záznamov spozorovali svrbenie medzi prstami a na chodidlách a v neposlednom rade aj zmeny sfarbenia, tvaru a kvality nechtov. Stav riešili – tí so slabými žalúdkami nech sa posadia a hlboko nadýchnu – tým, čo bolo poruke. Najjednoduchším spôsobom, ako si uľaviť (aj od príznakov hubového ochorenia chodidiel i nechtov) bolo pravidelne močiť na vlastné nohy. Moč bol „tajnou zbraňou“ na liečbu mnohých kožných ochorení a používali ho ako vojaci, tak aj námorníci. Určitá logika v tom je, urea alebo kyselina močová obsiahnutá v moči sa aj dnes v rôznych podobách používa v kozmetike a v dermatológii. Avšak, voči jej účinnosti na mykotické ochorenia existuje aj veľa výhrad a tento spôsob liečby nie je podložený klinickými štúdiami – ako napokon mnohé iné „babské recepty“ na liečbu rôznych ťažkostí.

Ďalším overeným spôsobom, ako predísť šíreniu infekcie bolo sucho. Vojaci si vypchávali topánky na noc slamou alebo inými prírodnými materiálmi, ktoré boli schopné absorbovať aspoň časť vlhkosti z obuvi. To sa odporúča aj dnes – slamu však našťastie nahradili moderné spôsoby sušenia obuvi. Je to, najmä ak trpíte plesňovými ochoreniami veľmi dôležitý krok a prirátajte si k nemu aj pravidelné dezinfikovanie obuvi prostriedkami na to určenými. Odporúča sa tiež obuv pravidelne striedať, aby sa medzi jednotlivými použitiami stihli topánky dôkladne presušiť. Je len na vás, či si vyberiete sušenie na zdroji tepla alebo na slnku, alebo sa vašou rutinou stane používanie odsávačov vlhkosti z dreva či iných prírodných materiálov, ktoré bývajú obohatené aj o vonné látky. Vďaka tomu bude vaša obuv nie len suchá a pripravená na ďalšie použitie, ale aj príjemne voňavá.

Ako súvisia plesňové ochorenia s vekom?

Vážnym medicínskym problémom sa hubové ochorenia stali až v druhej polovici 20. storočia. Súviselo to s rozmachom infekcie vírusom HIV – koreláciu však hľadajte len v tom, že HIV podobne, ako iné vírusy oslabujú imunitu, čo je jeden z predpokladov vzniku akéhokoľvek pridruženého ochorenia, nie len mykózy.

Avšak, toto len dokazuje, že oslabená imunita je jedným z predpokladov vzniku mykotického ochorenia. Silná a dobre fungujúca imunita si pri kontakte s patogénmi poradí a ochorenie neprepukne. Z toho vyplýva ďalšie zo zistení v súvislosti s mykózami nechtov a chodidiel – postihujú častejšie vyššiu vekovú skupinu ľudí, ktorých imunita slabne aj v súvislosti s vekom. Zasiahnuť do života a pohodlia však môžu u kohokoľvek s oslabenou imunitou bez ohľadu na vek. Nechtová mykóza alebo mykotické ochorenie chodidiel vás môže prekvapiť dokonca aj v prípade, že vaša imunita je oslabená len dočasne – napríklad aj stresom. Náchylnejší na mykózy sme aj v prípade, že sa s choroboplodnými zárodkami stretneme krátko po prekonaní akejkoľvek infekcie.

Vhodnými podmienkami na rozvoj nechtovej mykózy a mykózy chodidiel sú teplo a vlhko. V teplom a vlhkom prostredí sa choroboplodné zárodky množia rýchlejšie a infekcia prepukne a rozširuje sa. Jedným z obľúbených prostriedkov prvej pomoci na jej zastavenie sú aj bylinky – na antibakteriálne a antimykotické účinky čajovníkového oleja mnohí nedajú dopustiť. Kúpeľ nôh v zriedenom čajovníkovom oleji môže uľaviť od príznakov, no ako každá liečba – vyžaduje veľa času a trpezlivosti, kým sa dostavia prvé účinky. Podobná povesť sa nesie aj s oreganovým olejom, ktorý sa považuje za prírodné antibiotikum. Tí, ktorí už zabŕdli do aromaterapie vedia aj to, že práve na chodidlách sú najväčšie póry a látky nanesené na spodky nôh rýchlo prenikajú do krvi. Preto – nech vás neprekvapí, že pri nanesení oreganového oleja na chodidlá takmer okamžite ucítite chuť tejto byliny v ústach. Liečba mykotických ochorení cesnakom je tiež zaujímavou prírodnou alternatívou – no s rukou na srdci si povedzme, že kým vašu mykózu v topánkach nevidieť, pri týchto spôsoboch liečby ju môžu vaši kolegovia alebo členovia jednej domácnosti začať veľmi výrazne cítiť!

Spoľahnite sa radšej na overené a moderné spôsoby liečby hubových ochorení nechtov a chodidiel.