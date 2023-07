Za tajomstvom zdravého mozgu je iba jedna vec. TOTO treba urobiť

Ľudí s demenciou vo svete pribúda a nie je to žiadna vymyslená rozprávka. Rôznymi typmi demencie trpí na Slovensku približne 60-tisíc pacientov. A do roku 2040 to môže byť až 180 tisíc, upozornila Slovenská Alzheimerová spoločnosť. V Európe trpí Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami až 7,3 milióna ľudí.

Medzi najčastejšie príznaky alzheimera patrí zhoršovanie pamäti, opakovanie otázok, zmeny nálad a správania sa, zlá orientácia v známom prostredí a časová dezorientácia.

Podľa zahraničných odborníkov však za zdravím mozgu a jeho schopnosťou bystro uvažovať stojí úplne iný orgán, ktorý ho celoživotne ovplyvňuje.

O aký orgán ide a čo urobiť pre zdravie vlastného mozgu?