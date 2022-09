Recept na dlhovekosť kráľovnej Alžbety II.: Držala sa jedného pravidla 

Veľkosť bradavky reaguje na tepelné podnety, takže zväčšovanie i zmenšovanie prsnej bradavky je úplne fyziologické. Ak chlapec zistí, že mu rastú prsia alebo že sú zrazu citlivé na dotyk, na oter odevom, je to v zásade normálne. Tieto pocity sa môžu objaviť kedykoľvek po 10. roku života. Stav sa začne upravovať okolo 13. – 14. roka a do 18. – 19. roka by sa prsia znova mali zmenšiť. V puberte hladina testosterónu kolíše, najmä počas prvých rokov puberty. Tieto poklesy hladiny testosterónu dovolia tomu malému množstvu estrogénu, ktorý koluje v chlapčenskom tele, ovplyvniť jeho prsia a tie sa zväčšia. Ďalším dôvodom, prečo sa rast pŕs u chlapcov v puberte objaví, je obezita, ale aj užívanie niektorých liekov, prípadne u starších chlapcov užívanie drog, pitie alkoholu. Nerovnako veľké prsné bradavky sú najskôr len anatomickou asymetriou. Rakovina prsníka u mužov je veľmi zriedkavá a objavuje sa najmä vo veku 60 až 70 rokov. Rozhodne vám odporúčam vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast. Pediater rozhodne, či je nutné konziliárne vyšetrenie v mamárnej - prsníkovej poradni. Každý okres takúto poradňu má.