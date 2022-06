Cibuľa je TOP pre cievy i proti rakovine. Musíte ju však jesť IBA takto

Ak zvyknete cibuľu a cesnak pred konzumáciou zbavovať šupiek, možno by ste si to mali rozmyslieť. Ako v prípade mnohých iných zelenín, aj tu vonkajšia vrstva obsahuje najcennejšie živiny. Ako napísali naši kolegovia z mesačníka Záhradkár, šupky z cesnaku a cibule majú napríklad vysoký obsah vitamínov A, C, E a antioxidantov. Cibuľová šupka sa tiež môže pochváliť bohatou zásobou flavonoidov, najmä kvercetínu, silného antioxidantu s protizápalovými účinkami. Dokážu preto zmierniť príznaky mnohých vážnych ochorení. Ktorých?

Proti infarktu

To, že šupky cibule sú veľmi bohaté na antioxidanty, vitamíny a flavonoidy, potvrdili mnohé štúdie. Tieto vlastnosti nahrávajú predovšetkým zdraviu srdca. Ak máte problém s vysokým tlakom, cibuľu už nešúpte. Zvýšite si tak pravdepodobnosť, že sa vyhnete infarktu či mozgovej mŕtvici. Lieky od lekára samozrejme užívať musíte.