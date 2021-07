SUPER cviky na ploché brucho, ktoré stopercentne zaberú

Pevné brucho si vyžaduje pravidelný tréning. Dôležitá je najmä jeho pestrosť. „Jednotlivé cviky môžete opakovať pätnásť- až dvadsaťkrát, ideálne v štyroch sériách,“ hovorí trénerka Peťa Križanová, ktorá cvičenie zostavila. „Každej partii tela prikladajte rovnaký dôraz, preto je ideálne zapracovať aj cviky na brucho do celkového, napríklad kruhového tréningu.

1 Sadnite si, mierne pokrčte nohy a do rúk chyťte závažie, pokojne to môže byť aj činka či fľaša s vodou. Mierne sa zakloňte, vystrite chrbát. Potom trup striedavo otáčajte do pravej a ľavej strany. Opakujte 15-krát na každú stranu. Závažie vám pomôže udržať chrbát pevný, posilníte si aj ruky.