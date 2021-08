Super cviky: Ovísajúce paže či prsia? TÁTO 10-minútovka vám zmení figúru

Zarastajúci necht je v prvom rade dôsledkom zlého strihania - do oblúka. Nechty sa majú strihať rovno, tak, aby konce prevísali za kožu. Pri zastrihávaní do oblúka zostáva časť nechta v lôžku, a to postupne prerastá cez prekážajúcu kožu. Tá sa zapaľuje, sčervená, opúcha a bolí. Po prerastení sa stav upravuje do normálu. Chybou je opakované zastrihávanie, pretože pri bolesti a opuchu si už človek sám nedokáže odstrihnúť necht do konca. To sa opakuje, až vzniknú hnisavé granulácie do priemeru 1 cm.

Riešením je správne ošetrenie technicky. V prvom rade je to nadvihovanie a vypodloženie nechta antisepticky. Ďalšia možnosť je odstránenie časti nechta alebo odstránenie nechta s plastikou. Najlepší kozmetický a zdravotný efekt je pri najmenej invazívnom ošetrení. Indikáciou operačného odstránenia je neúspešnosť predchádzajúcej liečby.