Stravou proti šedinám. Čo jesť aby ste oddialili šedivenie?

Existujú dva predpoklady podporujúce biele vlasy - stres a genetika. Ak máte rodičov alebo starých rodičov, ktorí mali prešedivelé vlasy veľmi skoro, je ťažké tomu uniknúť. No so stresom sa pracovať dá a pokiaľ sa vám podarí držať ho na uzde, aj farba vašich vlasov by mala vydržať dlhšie mladistvá. Potraviny bohaté na meď, horčík a omega-3 mastné kyseliny sú dobré na uvoľnenie psychiky a tým aj na zachovanie prirodzenej farby vašich vlasov. Takže? Zaraďujte do jedálnička nasledovné potraviny a oddiaľte šedivenie do vyššieho veku.

1. Tučné ryby

Sardinky, losos a makrely sú bohaté na omega-3, esenciálne mastné kyseliny, ktoré pomáhajú znižovať stres. V roku 2011 tím výskumníkov ukázal, že nízka konzumácia omega-3 u myší stres zvyšuje. Odvtedy mnohé ďalšie štúdie potvrdili, že omega-3 skutočne podporujú stav relaxácie a oddychu.