Strava podľa hodín: Jogurt srdcu prospeje večer, čo nikdy nejesť po obede?

Bola by úplná bomba vedieť, že nielen zloženie, ale aj správne načasovanie jedál nám pomôže predísť rakovine či srdcovo-cievnym chorobám. Všetky prospešné látky zo šalátu by sme tak oveľa lepšie zužitkovali napríklad večer ako ráno, čo by pomohlo mnohým lenivcom, ktorí zeleným porciám až tak veľa nedajú.

Čínski vedci z Harbin Medical University sa dom­nievajú, že k tomuto „hacku“ ľudstvo vôbec nie je ďaleko. Tvrdia to na základe analýzy výsledkov zdravotných záznamov vyše 21-tisíc účastníkov prieskumu v rámci National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) v rokoch 2003 až 2014. Na čo prišli?

Zradný škrob

Výskumníci respondentov rozdelili do troch skupín – jedna konzumovala prevažne „západné“ raňajky, obed a večeru, druhá hlavne ovocné a tretia zeleninové jedlá. Bez väčšieho počudovania vysvitlo, že „západniari“ mali o 44 % zvýšené riziko úmrtia na srdcovo-cievne ochorenia. Ovocná skupina zas znížené o 34 % a zeleninová o 23 %.

Zaujímavé je už to, že ovocinári na rakovinu a srdce umierali menej ako zeleninári. No to nebolo hlavné prek­vapenie. Percentá predčasných úmrtí ovplyvnil aj čas, kedy ľudia jednotlivé chody konzumovali. Ak si dopriali občerstvenie s vysokým obsahom škrobu po akomkoľvek jedle, riziko skoršej smrti stúplo na 50 až 52 %. Ak jedli mliečny chod večer, ale nie po obede, riziko úmrtia na srdcovo-cievnu príčinu zas kleslo.

Čínski odborníci, ktorých štúdiu uverejnil minulý rok v júni Journal of the American Heart Association, túto skutočnosť pripísali pravdepodobnému vplyvu mliečnych výrobkov na kvalitu spánku.

Existujú teda konkrétne pravidlá na načasovanie konzumácie potravín tak, aby sme z nich vyťažili čo najviac prospešných účinkov? Pokračovanie na ďalšej strane....