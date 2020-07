Štatisticky sú naozaj najviac ohrození pacienti so vážnymi poruchami imunity, s chro­nickými infekciami, diabetici, obézni či onkologickí pacienti. Keďže vírus napáda respiračný systém, pôvodne sa predpokla­dalo, že dýchacie cesty, ktoré sú oslabené napríklad chronickým zápalom pri astme, by mohli reagovať na ochorenie Covid- 19 citlivejšie. Našťastie, doterajšia analýza vážnych priebehov ocho­renia neukázala významné ohro­zenie astmatikov. Všetko závisí od vašej imunity, od celkového stavu organizmu a od stupňa poškodenia pľúc. Dobre liečená astma a obranyschopnosť sú predpokladom pre priaznivý priebeh prípadnej infekcie. V súčasnosti vieme liečiť prie­duškovú astmu tak, aby sme dosiahli takmer normálny stav, teda aby sa zlepšila bronchiálna hyperreaktivita a ustúpil chro­nický imunologický zápal. Dobre kompenzovaní pacienti s astmou či s alergiami by nemali mať výraznejšie riziko ako populácia bez astmy.