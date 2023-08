Ste v područí manipulátora? Dávajte si pozor na tieto znaky

Niekedy ani nepostrehnete, že partner či partnerka s vami manipulujú. Jednoducho stratíte určitý nadhľad a všetko považujete za normálne. Často sú prvým dekterom, že vo vašom spolunažívaní nie je všetko v poriadku, najbližší priatelia či rodina. Ich upozornenia však neberiete vážne. Ak ste navyše ešte stále zamilovaní, ste tými poslednými, ktorí si všimnú, že nie je všetko v poriadku. Aké znaky by vám mali otvoriť oči?

1. Je to vaša chyba

Nech urobíte, čo urobíte, vždy je to vaša chyba. Ak vašej polovičke niečo nevonia, vinník jasný. Ste to vy. Manipulátori sú v obviňovaní doslova umelci, upozrňuje portál wunderweib.de. Hoci zo začiatku nie ste o svojej vine presvedčení a cítite hnev, postupne sa začnete cítiť zle a ešte sa aj ospravedlníte. V tejto fáze porozmýšľajte nad tým, či sa vám niekedy za niečo ospravedlnil váš partner. Ustavičné obviňovania nepatria do zdravého vzťahu.

2. Neveríte si?

Postupne vás okradne o sebavedomie. Rovnako nezdravé je, ak partner ustavične poukazuje na vaše chyby a nedostatky. Nikdy vám nepochváli nové šaty alebo večeru, ktorú ste pRipravili. Po ustavičnej kritike skončíte tak, že všetko budete chcieť prekonzultovať, nič neurobíte z vlastného rozhodnutia. Vaša polovička by vám nikdy nemala oslabovať sebavedomie, ale skôr ho zvyšovať.

3. Prehadzuje povinnosti

Ak manipulátorovi niečo nevyhovuje, vždy má pripravenú perfektnú výhovorku. Pôsobí tak dôveryhodne, že ho ešte aj poľutujete. Chceli ste, aby po ceste nakúpil. Žiaľ nemôže, lebo má toľko práce, že to nestíha. Chcete, aby prišiel domov skôr? Akurát dostal úlohu od šéfa, ale pri tom sa v práci len hrá na počítači. Rád by sa stretol s vašou širšou rodinou, ale pre svoju hanblivosť tak nemôže urobi. Nie ste naivní. Manipulátor len využíva vašu doprosrdečnosť. Lož ponúka tak inteligentne, že s ním súcitite a chápate ho, varuje wunderweib.de.

4. Využívajú čaro

Veľkou výhodou manipulátorov, či už ide o ženy alebo mužov je, že väčšinou majú veľké čaro osobnosti. Vždy si vás vedia znovu a znovu omotať okolo prsta. Často kolíšu medzi obvineniami a euforickými náladami. V tomto prípade sa oplatí počúvať svojich najbližších, ktorí majú na partnerov mnohokrát lepší odhad. Snažte si vždy udržať pozitívny náladu. Ak to niekomu prekáža, radšej zo vzťahu vycúvajte.

5. Nespoznávate sa

Nájdite si na seba chvíľu čas a pozrite sa do svojho vnútra, či ste to stále vy. Neokráda vás niekto o vaše predstavy a sny? Aj partnerský vzťah by mal z vás robiť lepších ľudí, nie naopak. Možno aj po malom zamyslení uvidíte niektoré momenty vo vašom živote jasnejšie. Ak sa z vás stáva klbko nervov, ktoré si navyše neverí a do vzťahu ste vstupovali zo sebavedomím, nie je čo riešiť. V partnerskom živote by sa nemala zmena uberať týmto smerom.

