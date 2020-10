Ste v spoločnej domácnosti s nakazeným? Ako správne dezinfikovať?

Koronavírus, ktorý spôsobujú ochorenie COVID-19, sa prenáša hlavne kvapôčkovou nákazou a druhotne aj prenosom z povrchov, na ktoré kvapôčky s vírusom dopadli. Ak je teda 1 člen rodiny chorý, má pozitívny výsledok testu, alebo zatiaľ len v karanténe, je potrebná dodržiavať pravidlá maximálnej hygieny a dezinfekcie. Ide o výnimočnú situáciu, preto máme pár rád, ako to urobiť správne!

Ako dezinfikovať textil?

Nielen chorý, ale aj všetci ostatní členovia rodiny by sa mali v rámci prevencie častejšie prezliekať, prať uteráky a utierky a tiež dezinfikovať všetky ďalšie textílie v domácnosti.

Pri praní vecí, ktoré nosil alebo používal chorý, platí pravidlo, že by ste ich, ak to materiál dovolí, mali prať minimálne na 60 ° C alebo dokonca vyvárať. Ideálne je potom dať bielizeň ešte do sušičky a vyžehliť.