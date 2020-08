Staráte sa správne o konečník? Po každej návšteve WC ho treba umyť!

Malo by ísť o úplne prirodzenú vec, no najmä v súvislosti s prevenciou hemoroidov lekári dosť často upozorňujú, že konečník treba udržiavať v čistote. Pravdepodobne vedia, prečo o tom hovoria. Proktológovia totiž majú svoje skúsenosti...

Papier môže kožu aj zraniť

Po vykonaní veľkej potreby siaha drvivá väčšina z nás po toaletnom papieri. Ten by však mal byť až krajnou možnosťou, ak nemáme prístup k vode. Podľa proktológov, teda lekárov, ktorí sa zaoberajú chorobami konečníka, odstráni papier len hrubé nečistoty, a ak sa snažíte byť dôkladní, môžete si akurát tak poraniť jemnú pokožku. Navyše si papierom bakteriálny mikrofilm len rozotierate na väčšiu plochu...

Vlhčený WC papier to nezachráni

Výhrou nie je z viacerých dôvodov ani vlhčený toaletný papier. Je totiž spravidla parfumovaný, čiže nasiaknutý chémiou, ktorá môže pri dlhodobom používaní dráždiť a vysušovať pokožku konečníka. Mali by byť skôr núdzovým riešením na miestach, kde je prístup k vode nie je možný. Aj to podľa možnosti neparfumované a s minimom iných prísad.

Prečo je dôležité sa umyť?

Koža konečníka je jemná a plná záhybov, v ktorých sa ľahko zachytia zbytky stolice. Tie papier neodstráni. Ostávajú tam teda baktérie, ktoré sa vo vlhkom a teplom prostredí veselo množia, vyvolajú kvasenie, čím sa pokožka naruší, zapáli sa a začne svrbieť. Ak sa poškrabete, môžete ju ďalej narušiť a vznikne priaznivé prostredie pre ekzém. A tiež pre vznik hemoroidov.

Hemoroidy hygienu len komplikujú

Ak sa v konečníku objavia hemoroidy, je jeho hygiena maximálne skomplikovaná, pretože záhybov je tým pádom oveľa viac. Navyše sa konečník nemôže úplne zavrieť a môže z neho unikať tekutina, ktorá sa v ňom prirodzene vytvára v špeciálnych žliazkach. Táto tekutina vytvára permanentnú vlhkosť a opäť hrozia ekzémy a s tým spojené nepríjemnosti.

Čistá voda je najlepšia

Takže aké je riešenie? Po každej veľkej potrebe použiť buď bidet, na mnohých toaletách je aj malé umývadlo so sprchou, prípadne záchodová doska so zabudovaným bidetom. Rovnako dobre poslúži, ak si v kúpeľni sadnete zvonku na okraj vane a zadok si jednoducho osprchujete. Nepotrebujete ani mydlo, no potrebujete ruku, lebo len samotné ošpricovanie konečníka nestačí. Uterákom či papierom sa nešúchajte, iba ho jemne prikladajte a tak sa osušte.

Takto predídete nepríjemným infekciám, svrbeniu, "vlkom" a zčasti aj hemoroidom.