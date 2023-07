Stačí minúta cvičenia a v tele sa udejú tieto tri veci

Zdroj: Shutterstock

Vedci vyhodnotili údaje z fitness trackerov a to od 2070 účastníkov. Do úvahy sa brali aj premenné ako vek, pohlavie či hmotnosť. A výsledok stojí za to. Každá jedna minúta mierneho až intenzívneho cvičenia viedla k merateľnému zlepšeniu kondície. To nie je žiadna senzácia, ale navyše zistili, že akákoľvek forma cvičenia a postupné zvyšovanie denného počtu krokov kompenzujú negatívne účinky sedavého života.

„Na základe vzťahu medzi rôznymi formami zvyčajnej fyzickej aktivity a podrobnými kondičnými opatreniami dúfame, že naša štúdia poskytne dôležité informácie, ktoré možno v konečnom dôsledku použiť na zlepšenie fyzickej kondície a celkového zdravia v priebehu života,“ uviedol kardiológ Matthew Nayor z Bostonskej univerzity.

Článok pokračuje na ďalšej strane ►►►