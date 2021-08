Srdce výdatne chráni TÁTO obyčajná potravina. Jedávate ju dosť často?

Mastocyt je bunka vyskytujúca sa v rôznych tkanivách, ale najčastejšie v koži a tráviacom trakte. Kožnú mastocytózu spôsobuje zmnoženie mastocytov. Je to najčastejšia forma mastocytózy vyskytujúca sa u detí. Má dobrú prognózu a do dospelosti sa upraví. Klinické prejavy majú formu bledohnedých ložísk rôzneho počtu aj veľkostí so spoločným znakom aktivácie mastocytov rôznymi vonkajšími a vnútornými faktormi. Uvoľnené mediátory spôsobujú miestne rozšírenie aj priestupnosť krvných ciev s opuchom až tvorbou pľuzgiera. Odporúčam zveriť sa do rúk všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý nález posúdi. Prípadne konzultujte dermatovenerológa, ktorý určí príčinu vzniku kožných prejavov.