Budete sa čudovať. Na srdce negatívne pôsobia aj tieto bežné veci

Srdcovocievne ochorenia stoja každoročne v popredí príčin úmrtnosti dospelých ľudí na celom svete. Za problémami so srdcom sa skrývajú problémy so samotným srdcovým svalom, chlopňami alebo so spôsobom, akým bije. Môže to byť kardiomyopatia, fibrilácia predsiení, infekcie či vrodené chyby, vysoký krvný tlak.

Vždy hľadáme príčiny, ktoré nachádzame v nedostatku pohybu, nesprávnom životnom štýle, jedením nesprávnych jedál, vo fajčení a pití alkoholu či zvýšenom strese. Ale existujú aj veci, ktoré by ste za zodpovednosť pri ochorení srdca bežne nebrali. A predsa za ochorením stáť môžu.

1. Hluk

Hluk z dopravy môže zvýšiť krvný tlak. Zdroj: Shutterstock

Zvuk áut, vlakov, električiek, lietadiel. Hluk od 50 decibelov, čo je niekde medzi bzučaním chladničky a rozhovorom, môžu zvýšiť váš krvný tlak a pravdepodobnosť srdcového zlyhania. Pri každom stúpaní o desať decibelov sa možnosť srdcových chorôb či mŕtvice zvyšuje ešte viac. Vedci si myslia, že to súvisí s tým, ako vaše telo reaguje na stres.

