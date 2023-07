Spravila jedinú zmenu a schudla 35 kíl: Jedla ani cvičenia sa netýkala

Petra Halašová z Bratislavy je mladá žena, no vo svojich 32 rokoch už zakúsila, čo je to bojovať o zdravie. Ako sama hovorí, mlela z posledného. „Chvalabohu pri mne vždy stáli dobrí ľudia a rodina, predovšetkým moja maminka a priatelia. Vďaka pani doktorke Pauline B. som sa konečne rozhodla vyhľadať odborníka a začať krajšie žiť, nielen prežívať,“ hovorí dnes vďačne.

Zdroj: archív Petry halašovej

V minulosti sa jej hmotnosť vyšplhala na závratných a nezdravých 110 kilogramov, dnes má 75 kg a čaká ju svadba so svojim milovaným.

Ako sa jej podarilo zhodiť takú veľkú nadváhu? Ako vraví, nebolo to jednoduché, no dokázala to.