Spôsob akým zatínate päste vypovedá o vás čosi dôležité

Existujú rôzne dôvody, prečo zaťať päsť. Buď chcete niekoho udrieť, alebo chcete zdvihnúť päsť na znak radosti alebo ako súčasť svojich tanečných pohybov. Vedeli ste však, že spôsob, akým zatínate päsť, poodhaľuje vašu osobnosť?

Chcete vedieť, čo o vás hovorí vaša päsť? Zatnite ju a porovnajte s obrázkom hore.

1. Palec na ukazováku

Ak váš palec spočíva na ukazováku (na obrázku prvá päsť sprava) ste veľmi láskavý a veľkorysý človek .

Žiaľ to tiež znamená, že ste niekto, koho môžu ľudia využiť. Je to nevýhoda vašej štedrosti a altruizmu.

Keď niekto použije vaše vlastnosti proti vám, berte to len ako príležitosť učiť sa a posunúť sa vo svojom živote ďalej. Malo by to byť pre vás celkom prirodzené, keďže ste človek, ktorý sa rád učí nové veci a spoznáva nové miesta.