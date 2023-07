Spoločnosť je vám cudzia? Zatočte so sociálnou úzkosťou v 4 krokoch

Nadväzovanie sociálneho kontaktu môže byť pre niektorých ľudí veľmi náročné. Trpia poruchou sociálnej úzkosti a tá ovplyvňuje mnohé oblasti života, ako je tvorba priateľstiev, udržianie vzťahov, hľadanie práce či budovanie kariéry. Existuje ale niekoľko spôsobov, ako sociálnu úzkosť prekonať a zvládať jej príznaky.

Testujte situácie

Postupne sa vystavujte úzkostlivým situáciám. Zdroj: Shutterstock

Identifikujte určité sociálne situácie, pred ktorými sa obávate, a postupne pracujte na tom, aby vám nerobili problém. Napríklad, ak sa bojíte veľkých skupín a doteraz ste sa im vyhýbali, začnite tým, že pôjdete von s jedným alebo dvomi priateľmi a postupne sa snažte chodiť von s viacerými kamarátmi. Opakujte to až do vtedy, kým sa nebudete cítiť pohodlnejšie. Keď sa už budete cítiť komfortne, skúste ísť do reštaurácie alebo na koncert, kde bude viac ľudí.

Zamyslite sa nad tým

Zamyslite sa nad tým Zdroj: Shutterstock

Ak sa vaša sociálna úzkosť nezlepšuje tak rýchlo, ako by ste si priali, je to úplne normálne. Môže sa stať, že ste postupovali príliš rýchlo a potrebujete viac času, aby ste mohli nepríjemnú sociálnu situáciu zvládnuť. Analyzovanie toho, čo vám spôsobilo úzkosť môže tiež pomôcť. Snažte sa zistiť, prečo ste v tom momente cítili úzkosť a čo ste mohli urobiť. Keď sa na to spätne pozriete, môžete tomu lepšie porozumieť a zistiť, na čom by ste mohli zapracovať.

Je dôležité si uvedomiť, že ľudia sú zvyčajne oveľa viac sústredení na seba než na ostatných. Zvyčajne neskúmajú vaše správanie v spoločenských situáciách, pretože sa zaoberajú tým, čo chcú povedať oni alebo ako chcú byť vnímaní spoločnosťou. Veci, z ktorých máte úzkosť, alebo o ktoré sa bojíte nemusia byť ostatným zreteľné.

