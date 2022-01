O spánok môže oberať aj TÁTO maličkosť: Máte ju v spálni?

Silné bolesti v ľavom boku môžu znamenať renálnu koliku. A vo vašom prípade to tak aj bolo. Drobný kamienok prechádzal močovodom, ktorý sa ho silnými bolestivými sťahmi snažil pretlačiť až do mechúra. Keď kamienok zostúpil k mechúru, začal ho dráždiť. To ste pociťovali ako stály pocit na močenie. Kamienok ste vymočili a tým sa problém vyriešil. Nateraz. Podľa skúseností je ale šanca, že sa vám objaví ďalší kamienok do päť rokov, až 50%. Je vhodné doplniť ďalšie vyšetrenia, aby sme vedeli, prečo kamienok v obličke vznikol. Niektoré kamene vznikajú kvôli anatomickým pomerom, inokedy sa jedná o zlé stravovacie návyky či nesprávne fungovanie metabolizmu. Čo sa týka vyšetrenia moču, prítomnosť baktérií vôbec nemusí súvisieť s vašimi ťažkosťami a s močovými kameňmi. Moč by vám mal určite skontrolovať urológ.