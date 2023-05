Spaľovač tukov plný vitamínov: Špargľu si takto pripravte, stopne celulitídu

Zaujímať by sa o ňu mal aj ten, kto potrebuje schudnúť do plaviek, no nechce sa trápiť hladovaním. A bonusom je, že pomôže zmierniť pomarančovú kožu, ktorá špatí stehná aj štíhlych žien, píše Šarm.

Pochúťka z vody

Špargľa je ideálna nízkokalorická potravina, má len 13 kalórií na 100 gramov.

Pre vysoký obsah vitamínu C je spoľahlivý spaľovač tukov a navyše je plná vody. Je jedno, či siahnete po bielej alebo zelenej, obe obsahujú viac ako deväťdesiat percent vody. A k tomu má veľa draslíka. Táto kombinácia spôsobuje, že vyplavuje z tela prebytočnú vodu. Práve tento fakt je dôležitý z hľadiska boja s celulitídou.