7 TOP cvikov na stehná a boky. Splňte si sen o super krivkách

Trvanie bolesti je veľmi individuálne. Vo všeobecnosti platí, že hojenie extrakčnej rany trvá u dospelého človeka priemerne 4-6 týždňov, počas ktorých sa najprv zahojí ďasno, a až potom sa začína hojenie kosti. To však, samozrejme, neznamená, že bolesti vás budú trápiť po celú dobu hojenia. Bolesť by ste nemali cítiť bezprostredne po extrakcii, ale až po odznení účinkov lokálneho anestetika. Potom môžete cítiť nepríjemný pocit alebo miernu tupú bolesť, tá by sa však mala postupne zmierňovať a do 3-5 dní by úplne odznieť. V prípade, že sa tak nestane, vyhľadajte stomatológa. Príčinu pretrvávajúcej bolesti môže byť napríklad vznik suchého lôžka či zostatok úlomku zuba, kosti a následný zápal.

Bolesť zuba môže byť takisto sprevádzaná aj bolesťou sánky, ktorá je pri náročnejších extrakciách normálnym javom. V prípade, že je bolesť intenzívna a neustáva ani po 3-5 dňoch, je nevyhnutné kontaktovať ošetrujúceho lekára. Len on totiž dokáže posúdiť, či nejde o zápal okostice, prípadne o inú komplikáciu, ktorá by si vyžadovala okamžitú liečbu.