Leto pobláznilo hlavu mnohým. S túžbou zhodiť naraz viac kíl, aby sa zmestili do minuloročných plaviek, siahajú radšej po tekutinách než po jedle. Voda je predsa zdravá, no len dovtedy, kým si v nej neutopíte vlastný organizmus. Vinou podvýživy trpí celé telo, no špeciálne obličky, ktoré nadmerný príjem tekutín zaťažuje.

Veľa ani málo

Koľko tekutín je tak akurát? Na správnu funkciu obličky vodu nevyhnutne potrebujú, aby dokázali z tela vyplaviť odpadové látky a toxíny. Ak jej majú nedostatok, najmä ak k dehydratácii dochádza často, obličky trpia. Rovnako však škodí druhý extrém – nadmerné pitie. Podľa odborníčky je správne vypiť 0,4 litra vody na každých 10 kilogramov telesnej hmotnosti. Rátate? Existuje však jednoduchšie pravidlo na zapamätanie.

„Pite vodu pravidelne, asi sedem až osem pohárov denne. Naraz by ste nemali vypiť veľké množstvo, napríklad pol litra, pretože to nie je dobre stráviteľné. Vyprázdnenie žalúdka sa zabrzdí a tekutina sa nedostane tam, kam by mala. Príjem tekutín si preto rozložte na celý deň,“ radí nutričná špecialistka Mgr. Petra Pavuková, že ani časté uchlipkávanie z fľaše nemá zmysel. „Je lepšie vypiť naraz trojdecový pohár vody, ako byť otrokom nosenia fľaše, z ktorej si upíjate po glgoch v priebehu hodiny,“ upozorňuje.

Pár pravidiel

Prvý pohár vody vypite hneď po prebudení, najlepšia je vlažná voda a posledný pohár si naplánujte jednu až dve hodiny pred spaním. Piť by ste mali pohár vody každé dve hodiny. Odborníčka dodáva, že pitný režim treba prispôsobovať fyzickej aktivite a počasiu. Najmä počas horúcich letných dní je nutné zvýšiť príjem tekutín nad dva a pol až tri litre vody denne.

„Je samozrejmé, že príjem tekutín u každého môže kolísať, pretože individuálnu potrebu ovplyvňuje vek, hmotnosť, pohlavie, fyzická záťaž aj zdravotný stav. Preto jedným môže stačiť menej ako osem pohárov tekutín, iní potrebujú viac,“ hovorí Pavuková. Veľmi dobrým znakom dostatku tekutín je farba moču – ak je tmavožltý až oranžový, treba pitný režim zvýšiť. V poriadku je svetložltá farba moču.

Zaženie smäd

Nápoje, ktoré konzumujeme, by však mali mať určité vlastnosti. Najmä v lete nesmú byť príliš studené. Vlažné nápoje prechádzajú organizmom postupne a osviežia ho. Rovnako to platí o type tekutín, ktoré si doprajete. „Vodu nič nenahradí. Žiadne drinky, káva, čaje ani alkohol, dokonca ani ovocné šťavy alebo džúsy. Čistá voda neobsahuje kalórie ani kofeín, alkohol, ani bublinky. Presladené limonády príliš zaťažujú žalúdok. Cukor spomaľuje vstrebávanie vody a berie telu tekutinu. Je v nich veľké množstvo cukru, ktoré nevedia spracovať ani obličky zdravého človeka,“ hovorí Pavuková.

Odborníčka dopĺňa, že hoci sa cukor vylúči močom, nasáva na seba vodu, ktorú by inak oblička zadržala, a straty sa zbytočne zvyšujú. Ani nápoje presýtené oxidom uhličitým nie sú vhodné, pretože dráždia žalúdok a bublinky vyvolávajú tlak na bránicu. Naopak, pramenité minerálne vody môžu byť dobrým zdrojom minerálov, ktoré telo potrebuje.

Nie je nápoj

Pre obličky nie je vhodná ani častá konzumácia alkoholu. Napríklad pivo síce obsahuje vitamíny skupiny B a tiež látky, ktoré podporujú tvorbu žalúdočných štiav a uľahčujú trávenie, na každodenné dopĺňanie tekutín však nie je vhodné. Napriek pozitívam je to stále alkohol, pri ktorého pití sa množstvo vymočených tekutín zvyšuje. Alkohol, ale aj kofeín v káve i teín pôsobia močopudne, a tak sú pri ich pití straty tekutín zväčša vyššie ako ich príjem.

Vedeli ste však, že napríklad mlieko nie je nápojom v pravom zmysle slova? Je to potravina, ktorá si vyžaduje zložité trávenie. „Pri nedostatku tekutín sa obličky snažia udržať čo najviac vody v organizme, no tým zároveň zadržiavajú toxické látky, ktoré by sa z tela inak vylúčili. Nedostatok vody tiež zhusťuje krv, čím sa zhoršuje prekrvenie a okysličenie orgánov. Dodržiavať pitný režim však neznamená, že musíte denne vypiť viac ako tri litre vody, nebodaj päť litrov a viac,“ upozorňuje odborníčka.

Voda ako problém

Pitie veľkého množstva tekutín počas jedla prináša viacero problémov – riedi tráviace šťavy a enzýmy, potrava prechádza zo žalúdka do čreva skôr, než bola dostatočne natrávená, privádza do žalúdka vzduch, ktorý spôsobuje grganie. Toto všetko má za následok nielen poruchy trávenia, ale aj zhoršené využívanie energie. Ešte horšie je to pri extrémnom príjme tekutín, ktorý zaťaží obličky, ale aj bunky – najmä tie v mozgu.

„Známy je príklad, keď britská bežkyňa Kate Moriová skolabovala po absolvovaní maratónu a dostala edém mozgu. Jej organizmus to nevydržal a skolaboval pre vysoký príjem vody,“ dodáva Pavuková, že všetko treba brať s mierou a platí to aj pri pitnom režime. Pretože ak človek prijme viac tekutín, ako je schopný vylúčiť, prebytočná voda sa môže hromadiť v pľúcach či brušnej dutine a spôsobiť dýchacie, tráviace a pohybové ťažkosti, vysoký krvný tlak či zlyhanie srdca.

Poškodiť obličky

Strážiť si odporúčané množstvo tekutín na deň by mali najmä tí, ktorí majú vysoký tlak a užívajú lieky na odvodnenie, takzvané diuretiká. Nahrádzanie stratených tekutín je pre nich životne dôležité. Naopak, vysoký príjem tekutín môže obličky zaťažovať najmä v prípade, ak sú už poškodené a nedokážu správne fungovať. Nadmerné pitie je preto nebezpečné u cukrovkárov, ktorých obličky sú poškodené, alebo u ďalších ochorení.

Akvaholizmus

Vedeli ste, že závislí môžete byť aj od pitia vody? Veľké množstvo prijatých tekutín vám môže spôsobiť vážne zdravotné problémy, a preto sa tento zlozvyk považuje za chorobu. Akvaholizmus alebo závislosť od pitia vody vyzerá možno neškodne, ale môže sa skončiť až smrťou. Jej obete sú schopné vypiť denne aj desať litrov tekutín. Organizmus si doslova utopia. Vyplavia sa im z tela životne dôležité látky a poruší sa tlak v bunkách.

Čistička krvi

Obličky sú našou čističkou zdravia. K ich zlyhávaniu dochádza vtedy, keď prestávajú filtrovať toxíny a iné metabolické látky z krvného obehu, ktoré telo nepotrebuje, napríklad močovinu. Denne tak prefiltrujú neuveriteľných 2 000 litrov krvi. Keďže v tele máme okolo 5-6 litrov krvi, znamená to, že obličky každý deň prečistia celý objem krvi viac ako 400-krát. Pretože obličky majú ďalšie funkcie, napríklad udržiavať rovnováhu soli a minerálov v tele, sú pre nás životne dôležité.