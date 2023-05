Sezóna stanovačiek začína. Vieme, čo robiť, keď stretnete medveďa

Pre medveďa je charakteristický pohyb za šera a v noci. Na jar po prebudení, pri nepriaznivom počasí aj cez deň.

Netreba zabúdať, že medveď je všežravec, konzumuje zelené časti rastlín, plody, ale aj rôzne bezstavovce, menšie stavovce a vyhľadáva aj zdochliny. Rastlinná potrava u neho prevláda až do 90 percent.

Ako sa v prírode správať

Sezóna stanovačiek začala. Zdroj: Shutterstock

Z rôznych príčin sa môže stať, že medveď zmení svoje nároky a začne sa orientovať na získavanie potravy v okolí ľudských obydlí. Preto treba byť pri stanovaní obozretní, nenechávať v okolí stanov a prístreškov zbytky jedla.„Pri všetkých turistických, športových aktivitách a kempovaní je potrebné udržiavať lokality čisté a bez lákadiel. Vhodné je vyčistiť priestor ohniska, nádoby a riady hneď po použití,“ informuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky na svojej webovej stránke.

Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy si nás ale všimnúť nemusí. „V lese a jeho blízkosti treba byť preto ostražitý, predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii alebo blízko zdrojov potravy,“ uvádzajú ochranári.

Pri stanovaní by sme sa mali vyhnúť miestam v blízkosti zvieracích chodníkov, ale aj lokalitám, kde je množstvo potravy pre zvieratá. „Nevaríme vo vnútri stanu ani v jeho tesnej blízkosti, nenechávame vedľa seba na noc zapáchajúce potraviny ako sú mäsové výrobky, otvorené konzervy a podobne. Taktiež nezanechávame zvyšky z potravín v blízkosti chát ani v okolitej prírode, ale berieme ich so sebou do separovaného zberu,“ radia odborníci.

