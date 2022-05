Ako si uľaviť pri seknutí v krížoch? Prvá pomoc je jednoduchá

Niekedy stačí urobiť jeden zlý pohyb a už pocítite nepríjemnú bolesť v krížoch. Riziko sa zvyšuje, keď vám pri práci ofúkne spotený chrbát alebo dvíhate ťažké predmety. Na seknutie nikdy nechoďte zhurta.

Oddych a teplo

Čo robiť, keď sa neviete ani poriadne vystrieť? „V prvej chvíli sa sústreďte na to, aby ste zhlboka a plynulo dýchali. Vyvarujte sa rýchlych pohybov a pokusov vrátiť všetko späť,“ hovorí o prvej pomoci fyzioterapeutka Mgr. Tereza Živcová. „Ideálne je, ak máte koho požiadať o pomoc a dostať sa do pozície, v ktorej budete v pokoji a budete v nej vedieť odpočívať.“ Odborníčka ďalej odporúča aplikáciu suchého tepla. Môže mať akúkoľvek podobu, zoberte si na pomoc napríklad termovankúšik, prípadne fén. Na chate vás môže zachrániť hoci i radiátor, o ktorý sa opriete. Potom si môžete zobrať lieky proti bolesti a na uvoľnenie svalov.

Kedy príde zlepšenie?

Horúceho kúpeľa sa radšej vyvarujte, akútny stav pri seknutí môže ešte zhoršiť. Rovnako sa ani nehrňte do ďalších aktivít. „Seknutie si vyžaduje pokoj, ktorý sa môže natiahnuť od jedného do troch týždňov. Počas nich by sa mal stav postupne zlepšiť. Je to však veľmi individuálne,“ vysvetľuje fyzioterapeutka. „Ak by sa situácia horšila, prípadne sa ani trochu nelepšila, určite vyhľadajte odborníka.“ Vždy je však vhodné zdravotný stav prekonzultovať a dať sa vyšetriť. Dvojnásobne to platí, ak sa ťažkosti opakujú, hoci ich intenzita môže byť odlišná.

Pozor na záťaž

Našli ste tipy na cviky, ktoré by vám mohli pri seknutých krížoch uľaviť? Buďte obozretní. „Počas prvých dní neodporúčam žiadne cvičenie, mohli by ste si ešte viac ublížiť,“ varuje fyzioterapeutka Tereza Živcová. „Nesnažte sa bolesť rozhýbať. Zároveň sa vyhýbajte prudkým pohybom a nadmernej záťaži aj pár dní potom, ako bolesť ustúpi. Buďte trpezliví a do pohybových aktivít sa vracajte postupne.“ Pri práci na vzduchu dávajte pozor aj na to, čo máte oblečené. Ak sa spotíte, stačí mierny vánok a svaly sa rýchle ochladia a stiahnu. Vždy majte poruke suché tričko, aby ste sa mohli prezliecť.