10 týždňov a schudnete. Každý stačí spraviť túto jedinú zmenu

Súvis magnetickej rezonancie s poruchou menštruačného cyklu, nie je úplne vylúčený, keďže sa doteraz neskúmal, no zároveň nevidím medicínsky ani logický dôvod, aby som to potvrdila.

K vášmu stavu mi je taktiež ťažké sa kontrétnejšie vyjadriť, nakoľko mi chýbajú podstatné údaje. Váš vek, výsledky hormonálneho statusu, vaše očakávania od života, či ste rodila alebo nie...Všetko sú to dôležité vstupné faktory na to, aby bolo možné určiť diagnózu a následné možnosti terapie. Verím, že nadmerné a časté krvácanie Vám výrazne zhoršuje kvalitu života, ak však netolerujete hormonálnu liečbu je možné že sa zákroku nevyhnete. Nepredpokladám, že by však muselo dôjť až vybratiu maternice, podstatné je prísť na dôvod dysfunkčného krvácania.

Najbežnejším dôvodom silného alebo nepravidelného krvácania môžu byť polypy a myómy. Polypy sú výrastky sliznice, ktoré sa neodlúčia samé. Diagnostikovať sa dajú vaginálnym ultrazvukom, nachádzajú sa na krčku, alebo aj vnútri maternice (endometriálne polypy). Menšie polypy (do 1cm) väčšinou zmiznú samé, napríklad odkrvácajú s menštruáciou. Vačšie sa odstraňujú kyretážou aleho hysteroskopiou.

Na vznik myómov (benígny tumor) má výrazný vplyv hormonálna nerovnováha, genetika, ale presné príčiny ich vzniku nie sú dodnes známe, prevláda však názor, že sú multifaktoriálne.

Najčastejšími nezhubnými nádormi reprodukčného systému ženy sú leiomyómy, nachádzajú sa v malej panve, ich zvýšenú prevalenciu sledujeme u žien nad 30 rokov, ale až 70% prípadov je okolo 50 roku života (najmä v premenopauzálnom období). Základnou diagnostickou metódou pri myomatóze maternice je ultrazvukové vyšetrenie, používa sa kombinovaný prístup vaginálnej a abdominálnej sondy. Uterus myomatosus je primárnou indikáciou pre tretinu všetkých hysterektómií.

Ďalšími dôvodmi dysfunkčného krvácania môžu byť poruchy ovulácie, koagulácie ale aj endometria. Žiaľ môže ísť aj o malígne ochorenie. Rakovina endometria sa u mladých žien objavuje len zriedkavo, riziko sa však zvyčuje pri neliečených polycystických ováriách a hlavne pribúdajúcim vekom (najčastejšie u postmenopauzálnych žien).

K poruchám cyklu môže viesť aj endometrióza, ktorá vzniká ak sa čiastočky sliznice maternice (endometriá), dostávajú mimo dutiny maternice (napr. do vaječníkov, vajcovodov, močového mechúra, prípadne čreva). Problém je, že tiež reagujú na hormonálne zmeny v tele a počas menštruácie môžu zakrvácať.

Krajnou možnosťou je aj hysterektomia (odstráneniu maternice), ale prisupuje sa k nej až po zlyhaní všetkých možností a ak hormonálna liečba neprinesie požadovaný efekt.