Ako začať s chudnutím? Toto pomohlo Sookie z Gilmoriek, ktorá zhodila vyše 30 kíl

Herečku Melissu McCarthy mnohí poznajú zo seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov, kde stvárnila postavou šéfkuchárky Sookie. O televíznej hviezde je známe, že už v minulosti sa pokúšala viackrát schudnúť. Ako teraz prezradila, nie vždy to robila zdravým spôsobom. Dnes o tom otvorene rozpráva.

Slávna bacuľka priznala, že od detstva bojovala so svojou váhou. Táto úzkosť ju sprevádzala po celý život – až donedávna. Napriek tomu, že sa na strednej škole venovala gymnastike, hrala tenis, spomína si, že to bolo obdobie, kedy prvýkrát začala riešiť svoju postavu a kilá navyše. „Keď sa dnes pozriem spätne na fotky z toho obdobia, nebola som síce vychudnutá ako niektoré dievčatá... Ale nechápem, čo som vtedy riešila," povedala v rozhovore pre magazín Rolling Stone.

Aj keď nikdy nepatrila k štíhlym ženám, podarilo sa jej schudnúť. Zdroj: Shutterstock

V rozhovore ďalej priznala, že krátko pred začiatkom natáčania Gilmoriek prešla na tekutú stravu. V rámci diéty nesmela zjesť viac ako 500 kalórií denne. Aj keď Melissa vďaka tomu schudla, nebola úplne šťastná. Prezradila, že polovicu času sa cítila „vyhladovaná a bláznivá".

Životné premeny

Kvôli hlavnej úlohe vo filme prvýkrát výrazne schudla v roku 2015.Vtedy sa jej podarilo znížiť váhu o 25 kilogramov, ktoré si navyše udržala a s chudnutím pokračovala. Okrem pravidelného cvičenia si upravila aj jedálny lístok, z ktorého vylúčila nezdravé jedlá. O tri roky neskôr sa postarala o poriadny rozruch, keď sa na verejnosti objavila ešte so štíhlejšou siluetou, v tom čase to už bolo mínus 34 kg z pôvodnej váhy. Ako sa jej to podarilo?

Tajomstvo jej úspechu bolo prekvapivo jednoduché. „Povedala som si: Prestaň sa konečne trápiť s tým, ako vyzeráš! A bola to tá najlepšia vec, akú som kedy urobila. Môže to znieť príliš ľahko, aby to bola pravda, ale aj stres môže byť určitým faktorom priberania," hovorí herečka.

Netrápi sa

Čo jej skutočne pomohlo, bolo to, že sa naučila prijať svoje telo. Dnes sa cíti vďaka tomu oveľa lepšie. „Naozaj ma prestali trápiť moje kilá. Prestal som prehnane analyzovať, premýšľať, preháňať čokoľvek... Prestala som stresovať a šlo to samo."

Televízna hviezda sa zmierila aj s tým, že jej váha môže v budúcnosti opäť kolísať. Ale nemalo byť to byť to „najzaujímavejšie“ na nej, alebo na akejkoľvek inej žene. „Na ženách je oveľa viac zaujímavejších vecí ako len ich zadok alebo ako vyzerá to či ono," dodáva.

VIDEOtip