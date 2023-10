Schudla 12 kíl za 10 týždňov: Nika sa pritom naučila ešte niečo dôležitejšie

Nika zo Studienky sa prihlásila do chudnúcej výzvy s Janym Landlom v Novom čase pre ženy. Ako si počínala?

Nika túžila schudnúť, no nevedela si poradiť. Preto jej výzva pomohla konečne sa k tomu dokopať. „Sama by som to takto nedala. Nezískala by som taký pohľad na veci, aký mám teraz po výzve. Nevedela by som si poradiť," priznala tridsiatnička pre Nový čas pre ženy.

Nikina výška je 168 centimetrov, hmotnosť pred predmenou bola 86,7 kilogramu, po premene 75,2 kilogramy. Čo sa pri chudnutí s Janym Landlom naučila a čo naopak stratila?

