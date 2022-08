Rýchly zmizík na veľké bruško: Vyskúšajte vlákninu v TEJTO kombinácii

Veľké bruško je často iba najedené bruško. Alebo signalizuje zápchu a pomalý prechod potravy črevným traktom. Čím dlhšie sa tam nachádza, tým viac priberáte. Preto je úlohou číslo jeden popohnať jeho vyprázdňovanie.

Vláknina je štrukturálnou zložkou rastlín a nachádza sa v potravinách ako je ovocie, zelenina, strukoviny či celozrnné výrobky. „Väčšina ľudí si vlákninu predstavuje ako látku, ktorá pomáha udržiavať tráviaci proces v pohybe. A niektoré vlákniny robia práve to. No nie všetky vlákniny fungujú úplne rovnako, preto často hovoríme o dvoch typoch vlákniny – rozpustnej a nerozpustnej – pričom obe prispievajú k zdraviu tráviaceho traktu, len rôznymi spôsobmi," hovorí Susan Bowerman, odborníčka na výživu a pripomína, že ako dospelí by sme jej mali denne prijať asi 30 gramov.

Čo je rozpustná vláknina?

Rozpustné vlákniny sa nachádzajú v potravinách ako sú jablká, pomaranče, mrkva, zemiaky, ovos, jačmeň a fazuľa. Pri kontakte s tekutinou tento typ vlákniny zhustne a napučí. Keď teda zjete tieto potraviny, vo vodnom prostredí žalúdka napučia a vy pociťujete zasýtenie.

Rozpustné vlákniny tiež spomaľujú vstrebávanie cukru z krvného obehu, takže u zdravých ľudí pomáhajú udržiavať rovnomernejšiu hladinu cukru v krvi počas celého dňa. Ak by to nestačilo, rozpustná vláknina funguje aj ako prebiotikum – čo znamená, že podporuje rast dobrých baktérií (probiotík) vo vašom tráviacom trakte – pôsobí totiž ako zdroj potravy.

