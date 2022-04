Rýchly RECEPT z hrnčeka: Kakaovo-tvarohový koláč s ovocím

Z pohľadu zdravotných poisťovní ako platcov nezáleží na tom, či lekár predpíše originálny liek alebo generický. Výška úhrady zdravotnej poisťovne je na úrovni najlacnejšieho lieku v referenčnej skupine liečiva. Prakticky to znamená, že cena úhrady originálneho a generického prípravku je pre poisťovňu obyčajne rovnaká, líši sa len cena doplatku pre pacienta a generikum má spravidla nižší doplatok.

Generické prípravky však predstavujú pomerne účinný nástroj pre zdravotné poisťovne a tvorcov liekovej politiky, ako obmedziť náklady na zdravotníctvo. Jedným z dôvodov je aj to, že generické firmy sú schopné uviesť na trh totožný liek za neporovnateľne nižšiu cenu, a teda aj cena predávaného produktu môže byť výrazne nižšia. S nástupom generika na trh klesá úhrada liečivej látky automaticky o 25 percent bez ohľadu na to, či je v podobe originálneho alebo generického prípravku. S tým súčasne klesá i úhrada originálneho lieku, a ak chce jeho výrobca ďalej svoj produkt predávať, musí jeho cenu znížiť – v opačnom prípade by sa stal prípravok neúmerne drahým.

Hlavný význam generík tkvie v tom, že stláčajú cenu celej liekovej skupiny a umožňujú tým liečiť väčšie množstvo pacientov a v konečnom dôsledku poisťovňa s nárastom liečených pacientov financie neušetrí.