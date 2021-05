RýchloTEST stresu! Za dve sekundy zistíte, či vám niečo hrozí 

Veľkosť hlavy novorodenca a dieťaťa do jedného roka je jedným z ukazovateľov zdravia a nepriamym ukazovateľom vývoja mozgu. Donosené zdravé dieťa sa narodí s obvodom hlavičky približne 35 cm. Chlapci majú obvod hlavy pri narodení o niečo väčší ako dievčatá. Hlavička po narodení rastie proporcionálne. Meranie obvodu hlavičky by sa malo urobiť v každej poradni až do uzavretia veľkej fontanely. Najrýchlejší rast hlavy je po narodení a prvých 6 mesiacov života. Po pol roku života sa spomalí. Zaznamenáva sa do grafu, v ktorom sa odzrkadlí každá odchýlka. Na približný výpočet obvodu hlavy môžete použiť jednoduchý vzorec: 43 cm + 0,5 cm za každý mesiac života po šiestich mesiacoch. Skutočný výsledok je lepšie získať pomocou špeciálnych tabuliek korešpondencie obvodu hlavy s vekom, pohlavím a inými antropometrickými údajmi. Vaše dieťatko má vo svojom veku priemerný obvod hlavičky. V prípade odchýlky by vás pediater určite odoslal k detskému neurológovi.