Ručička na váhe ide stále hore? 10 stravovacích návykov, po ktorých tučniete!

Napriek všetkej vašej snahe, aj keď sa zdravo stravujete, pravidelne cvičíte, môže existovať niekoľko nepovšimnutých vinníkov, ktorí podkopávajú váš hmotnostný pokrok. Prečo teda priberáte? Ponorme sa do desiatich stravovacích návykov, ktoré môžu sabotovať vaše úsilie o zdravé chudnutie, a zistíme, ako môžete urobiť zmenu.

Spomaľte:

Jedlo ako rýchlovka sa môže zdať celkom pohodlné. Vziať do ruky a ísť. Avšak to môže byť práve chyba. Príliš rýchle jedenie môže viesť ku konzumácii nadbytočných kalórií a to tak, že zjete viac ako by telo potrebovalo skôr ako váš mozog zaregistruje, že ste už sýty. Trik spočíva v tom, aby ste si na každé jedlo našli čas. Robte prestávky medzi jednotlivými sústami, započúvajte sa do rozhovoru alebo vypite pohár vody. Trvá približne 20 minút, kým vaše telo rozpozná pocit plnosti.

Smäd alebo hlad?

Pocit hladu môže byť v skutočnosti znakom dehydratácie. Udržujte správnu hydratáciu tým, že každý deň vypijete aspoň 1,5 litra tekutín, v lete viac, aby ste udržali smäd na uzde a nemýlili si ho s hladom.