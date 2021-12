Rokmi overený recept! Napečte si neodolateľné linecké hviezdičky

Soor, alebo inak múčnivka, je mykotická plesňová infekcia postihujúca sliznicu ústnej dutiny. Pri prechode novorodenca pôrodnými cestami sa kvasinky usídľujú na sliznici úst a pri prehĺtaní sa dostávajú aj do tráviaceho ústrojenstva. Neobvyklý nie je ani prenos kvasiniek z plienok a hračiek, ktoré si deti strkajú do úst. U novorodencov je imunitný systém nezrelý, preto často trpia kvasinkovým ochorením. Múčnivka sa objavuje od deviateho dňa po pôrode a nespôsobí dieťaťu žiadne zvláštne problémy. Niektoré deti ale môžu mať problémy so saním mlieka a odmietať potravu kvôli bolestiam v ústach. Používajú sa miestne antimykotiká s nystatínom. Pri výbere pomôže všeobecný lekár pre deti a dorast i lekárnici. U dojčiacich matiek je dôležité liečiť taktiež bradavky antimykotickým krémom, aj keď nemajú žiadne príznaky. Liečený soor by mal do týždňa vymiznúť.