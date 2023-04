Rodičia, pozor! 5. ročník Čerstvých hlavičiek sa práve začína

Okrem obľúbených jabĺk, hrušiek či banánov si deti v predchádzajúcich ročníkoch mohli pochutnať aj na pomarančoch, mandarínkach, ringlotách, broskyniach alebo kivi, podľa toho, ktoré ovocie bolo práve v sezóne. Zo zeleniny nedali dopustiť na sladkú mrkvu, ktorá im niekoľkokrát spestrila desiatu.

„Naši žiaci vždy vopred hádajú, aké ovocie alebo zeleninu dostanú. Niektoré druhy, ako napríklad hurmikaki, väčšina z nich nepoznala, preto je výborné, že k nim zároveň dostávame letáky, z ktorých sa o nich dozvieme viac. Deti sa v konzumácii navzájom povzbudzujú a skúšajú nové chute, čo hodnotíme mimoriadne pozitívne,“ konštatuje Ž. Harkotová, ZŠ Bojničky.

Vyhrajte ovocie a zeleninu pre vašu základnú alebo materskú školu

Či už ste sa do súťaže prihlásili po prvýkrát alebo máte s úspešným projektom spoločnosti Kaufland skúsenosti, pripravte sa na poriadny zápas!

Svoje o tom vedia aj žiaci základnej školy v Bojničkách: „Minulý rok sme celý priebeh hlasovania veľmi prežívali. Okrem zanietenia pedagógov k nášmu víťazstvu veľkou mierou prispeli práve deti, ktoré doma neustále kontrolovali rodičov, či už odovzdali svoj hlas a zaujímali sa, ako si stojíme v priebežnom poradí,“ hovorí zástupkyňa školy, Mgr. Žaneta Harkotová, a dopĺňa: „Už teraz sa niektorí žiaci pýtajú, či opäť zvíťazíme, pretože si na svoje ovocno-zeleninové utorky veľmi zvykli.“

Správne jesť sa učíme už od detstva

Aj preto sa projekt Čerstvé hlavičky, ktorý prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, snaží deti motivovať k tomu, aby sa ovocie a zeleninu naučili jesť čo najčastejšie a vybudovali si k nim pozitívny vzťah.

Nie je to však iba o ovocí a zelenine - víťazné základné a materské školy získavajú aj pravidelné online newslettre, z ktorých sa vedia inšpirovať pri edukácii žiakov ohľadom vyváženého stravovania. Školy tiež môžu súťažiť o vzdelávacie workshopy a webináre na témy o zdravej výžive alebo poruchách príjmu potravy v období dospievania, ktoré reťazec realizuje spolu s dlhodobým partnerom, občianskym združením Skutočne zdravá škola.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

„Minulý rok sa našej škole podarilo vyhrať prednášku o zdravej výžive, ktorá našich žiakov nesmierne zaujala, čo bolo vidno aj podľa množstva otázok, ktoré kládli prednášajúcim. Sme radi, že sme takouto formou mohli podporiť budovanie správnych stravovacích návykov u detí v citlivom veku, ktoré často nemajú priestor sa o tejto téme rozprávať,“ vysvetľuje Mgr. Kristína Slezáková, ZŠ Tbiliská.

Hlasovať môžete už dnes

Pokiaľ sa vaša škola alebo škôlka* do tohto projektu prihlásila, podporte ju na stránke www.cerstvehlavicky.sk. Po jednoduchej registrácií môžete hlasovať každý deň od 20. apríla do 31. mája 2023, a to za 1 základnú a 1 materskú školu. Výsledky budú známe už začiatkom júna.

Spoločnosť Kaufland v aktuálnom piatom ročníku venuje čerstvé ovocie a zeleninu až 75 základným a 75 materským školám, ktoré tak získajú poriadnu dávku vitamínov pre svojich žiakov na celý školský rok 2023/24. Pomôžte im svojím hlasom aj vy!

„Teší nás, že každý rok sa školy a škôlky púšťajú do hlasovania s veľkým odhodlaním, zapájajú učiteľov, personál školskej jedálne či rodičov. Čerstvé hlavičky tak pozitívne ovplyvňujú nielen deti, ale aj dospelých, ktorí aktívne posielajú svoje hlasy a téma zdravej výživy im nie je ľahostajná,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.

*Vo finálnom poradí materských a základných škôl bude zohľadnená ich veľkosť - celkový počet hlasov sa vydelí počtom detí, ktoré zariadenie navštevujú. Týmto nastavením hlasovania chce reťazec poskytnúť každej škole a škôlke rovnaké šance na výhru.