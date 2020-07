Zelenina, ktorá vyzerá ako tučná uhorka, jesť by sme ju mali aj so zelenou šupkou. Práve v šupke cukety sa nachádza veľa dôležitých a výnimočných látok. Cuketa obsahuje karotény a minerály ako horčík, vápnik, železo, draslík, fosfor, vitamíny A, B, C, vlákninu a približne 93,5% vody.

Priaznivé účinky cukety na náš organizmus:

pôsobí priaznivo na odkyslenie organizmu,

detoxikuje a odvodňuje,

zlepšuje trávenie,

má antibakteriálne účinky,

pôsobí upokojujúco,

posilňuje svaly a srdce,

je vhodná pri cukrovke, dne, reume, problémoch s obličkami,

zvyšuje imunitu organizmu,

pomáha udržiavať štíhlu líniu,

zlepšuje činnosť mozgu.

Vyskúšajte fantastické recepty z cukety. Čítajte ďalej.