Schudla 50 kg! Pomohlo jej, že začala robiť každý deň TOTO

Colleen Rainesová (35) nikdy nepatrila k štíhlym ženám. V ich rodine bolo jedlo vždy na prvom mieste. Práve kvôli tomuto zlozvyku si prejedanie z detstva preniesla aj do dospelosti.

„Kilá navyše som mala odmalička, ale neriešila som to. Až keď prišli na svet moje deti, začala som si viac uvedomovať, že by som mala so sebou niečo robiť,“ zverila sa dvojnásobná mamička. Premanentne mala zlú náladu, bola nepríjemná, zadýchavala sa a kondične deťom nestačila. To boli hlavné dôvody, pre ktoré sa rozhodla konať. „Určite som nebola tým, kým som si vysnívala byť. A to ma doviedlo k zmene,“ dodala.

V priebehu necelých dvoch rokov sa jej podarilo zhodiť takmer 50 kíl. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYMqzDVv9Ds/

A dosť!

Po pôrode mala pocit, že vyzerá stále rovnako. Nevážila sa, neriešila, že nosí stále o čosi viac tesnejšie oblečenie. Jasný dôkaz toho, že opäť pribrala boli fotografie z jednej spoločenskej akcie. Keď sa na nich uvidela, nemala nad čím rozmýšľať.

„Keď som mala 121 kilogramov, povedala som si dosť!“ A to bol začiatok jej radikálnej zmeny. Rozhodla sa ju dokumentovať fotkami na sociálnej sieti. Čo bolo pre ňu takisto aj motiváciou nevzdať sa. „Tiež som dúfala, že si tam nájdem komunitu ľudí, ktorí budú na rovnakej vlne a podporíme sa navzájom. To sa mi nakoniec splnilo,“ rozpráva mladá Američanka.

Čo jej pomohlo?

Doma mala dve malé deti a vedela, že času na cvičenie v posilňovni nazvyš veľa nemá. Rozhodla sa preto začať s rýchlou chôdzou. Každý deň prešla asi 8 000 krokov. A to spolu s deťmi v kočíku. Chodili spolu na menšie prechádzky či na ihrisko.

Pravidelný pohyb a rátanie si kalórií boli pre Colleen správna voľba. „Kilá išli dole pomerne rýchlo, čo ma motivovalo. Nechcela som to však uponáhľať, pretože som sa bála jojo efektu. Snažila som sa to nepreháňať," spomína si.

K pravidelnej chôdzi pridala postupne aj cvičenie z domu. Inšpirovala sa videami, na konkrétne partie. Fungovalo to! Jej sen o vysnívanej postave sa jej pomaličky podarilo naplniť. Dnes je takmer o 50 kilogramov ľahšia a s pohybom uričte nekončí.