RECEPT Bezmäsitá večera za 15 minút: Na vysoký krvný tlak aj proti rakovine

Príprava tejto večere je jednoduchá a jej zdravotné prínosy sú obdivuhodné.

Kto by dnes nepoznal feta syr?! Ale viete aj to, že je to potravina, ktorá bojuje proti vzniku rakoviny? Výskum naznačil, že vápnik, ktorého má feta viac než dosť, v kombinácii s vitamínov D pomáha telo chrániť pred rôznymi typmi rakoviny. A nie len vápnik, ale aj alfa-laktalbumín sa nachádza v tomto gréckom syre a ten sa viaže na ióny vápnika a zinku. Pri tejto kombinácii sa predpokladá, že má antibakteriáne a protinádorové účinky.

Na druhej strane špenát tiež netreba nikomu predstavovať. Vďaka obsahu luteínu a zeaxantínu, ktoré pôsobia ako antioxidanty, nám dokáže chrániť oči pred nežiadúcimi účinkami UV žiarenia, ktoré môžu viesť k vzniku šedého zákalu. Okrem toho ale špenát v surovej forme obsahuje vysoké množstvo draslíka. Tento minerál je prospešný pre pacientov s vysokým krvným tlakom, pretože znižuje krvný tlak. K zníženiu hypertenzie prispieva aj v špenáte prítomná kyselina listová, ktorá uvoľňuje krvné cievy pri súčasnom udržiavaní prietoku krvi.

Recept na 4 porcie:

Potrebujeme:

250g čerstvého alebo mrazeného špenátu

1 PL olivového oleja

štipka soli

8 vajec

60g až 100g syru feta

mleté čierne korenie

8 KL tapenády, alebo pesta zo sušených paradajok

4 celozrnné pita chleby prekrojené na polovicu

Na tapenádu:

15ks sušených paradajok v oleji

olivový olej

1 strúčik cesnaku

1/2 cibule šalotky

soľ a korenie

čerstvá bazalka

