Radikálna zmena: Manželia schudli spolu vyše 170 kg! Čo im pomohlo?

V roku 2012 vážila Austrálčanka Chantelle Fleming 130 kilogramov a prechádzala veľmi ťažkým obdobím. Užívala lieky na tlmenie chuti do jedla, ktoré jej pomohli schudnúť 20 kg, no mali aj silné vedľajšie účinky. „V noci som sa zobúdzala celá spotená, mala som halucinácie,“ prezradila pre portál News.com.

Diéty nepomohli

„Milovala som jedlo a vždy som dúfala, že váha zázračne zmizne sama od seba. Vyskúšala som množstvo diét, ale žiadna nefungovala. Vždy som si našla cestu späť k jedlu," priznala. V tom čase sa cez internetový portál zoznámila s Grantom. Aj jeho trápili kilá navyše, vážil 179 kg. Chantelle chcel pomôcť a poradil jej, aby prestala užívať lieky potláčajúce chuť do jedla. „Hneď som sa cítila lepšie, ale váha, ktorú sa mi podarilo schudnúť, sa rýchlo vrátila."

Chantelle kedysi a dnes. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B28WQcxjV3w/

Austrálčanka mala vždy slabosť na sladkosti a chýbala jej sebadisciplína. „Keď som nastúpil do mojej prvej práce v call centre, celý deň som jedol čokoládu a zapíjal som ju energetickými nápojmi."

Nevedeli povedať nie

A nebola sama. „Grant nikdy nedokázal povedať jedlu nie. Spolu sme v tomto smere vytvorili hroznú kombináciu.“ Keď sa dali dokopy, jedávali veľa vysokokalorických jedál, ako hamburgery a hranolky. „Obaja sme veľmi radi jedli. A nikto nás nezastavil," spomína Chantelle. Ich správanie sa stalo prehnaným, keď začali spolu bývať. „Jedlo sme milovali natoľko, že sme si dokonca kúpili druhú chladničku, aby sme ho mali doma vždy dosť," spomína Chantelle.

Keď ju Grant požiadal o ruku, Chantelle bola nesmierne šťastná, no zároveň sa bála. „Nechcela som byť tučná nevesta, ale nemala som na výber."Svadobné šaty, ktoré si v auguste 2014 na seba obliekla boli veľkosti 56. Prejedanie neprestávalo ani po svadbe, hoci mladá Austrálčanka vedela, že to takto nemôže ísť ďalej.

Čo im pomohlo schudnúť? Zdroj: https://www.instagram.com/p/Bxx-kRUDCz1/

A mala pravdu. Zatiaľ čo sa Grant ledva zmestil do svojich 7XL košieľ, Chantelle opuchli nohy a bola neustále vyčerpaná, vážila 174 kg. „Jedného dňa som sedela za stolom a len tak som od únavy zaspala. Bola som šokovaná, ihneď som vyhľdala lekára v nádeji, že mi predpíše nejaké lieky, ktoré mi pomôžu." No nestalo sa tak. „Doktor mi povedal, že sú len dve možnosti. Buď schudnem, alebo zomriem."

Radikálna zmena

Pár sa preto rozhodol pre radikálny krok. Všetky našetrené peniaze investovali do operácie zmenšenia žalúdka, ktorú podstúpili obaja. Milovníci nezdravého jedla museli okrem toho zmeniť svoj jedálny lístok od základov. Hamburgery a hranolky vystriedali smoothie, šaláty a pravidelný pitný režim. Kolové nápoje nahradila čistá voda. „Schudli sme neuveriteľne rýchlo a postupom času sme sa naučili všetko o zdravom stravovaní,“ prezrádza Chantelle.

Čo hovoríte na ich premenu? Zdroj: https://www.instagram.com/p/Bo7UlGTHlee/

Postupne začali aj cvičiť, spoločne behávať. To, že sa do tejto premeny pustili spolu ich motivovalo nepoľaviť. Aj keď to nebolo vždy jednoduché. Výsledok bol však neuveriteľný. Spolu schudli 172 kg. Chantelle sa podarilo zhodiť 93 kg a Grantovi 79 kg. „Bola to dlhá cesta, ale stála za to. Teraz už nemusím plakať v kabínke, že mi nesedí oblečenie," teší sa.