Prvá pomoc pri infarkte: Tabletka, ktorú majú všetci doma

Príznaky aj riziká srdcového infarktu sa u mužov a žien môžu mierne líšiť, no tvrdenia, že ide o výrazné odlišnosti, nie je ničím podložené. „Neklamným znakom, že ide o infarkt myokardu, že bolesť, tlak, pálenie či zvieranie v strede hrudníka, ktoré trvá dlhšie ako 10 až 15 minút bez prerušenia,“ vraví dlhoročný záchranár MUDr. Viliam Dobiáš. Radí postihnutého pohodlne posadiť a zavolať na 155 alebo 112.

„Podajte mu tiež 200 mg kyseliny acetylsalicylovej. Tabletku treba rozhrýzť na prach a zapiť vodou,“ dodáva k prvej pomoci pri infarkte myokardu pomocou obyčajného aspirínu.

Hlavné príznaky srdcového infarktu

Muži aj ženy najčastejšie pociťujú pri infarkte tlak či bolesť na hrudi. Muži však častejšie hovoria o bolesti za hrudnou kosťou, ženy skôr o tlaku či pocite plnosti. Pridať sa zvykne studený pot, ktorý je tiež častým, a niekedy aj jediným sprievodným javom začínajúceho srdcového infarktu. Častá je tiež žalúdočná nevoľnosť, prípadne aj zvracanie, bolesť chrbta, čeľuste či ramena, bolesť môže vyžarovať nielen do ľavej, ale aj pravej ruky. Za viac ženský príznak, ale nie je to pravidlo, sa považuje dýchavica. Pridať sa môžu aj závraty, slabosť, strata rovnováhy, výrazná neustupujúca únava, bledosť či dokonca strata vedomia.

Riziko nevšimnutia si

Na jeden výrazný rozdiel medzi pohlaviami ale odborníci predsa len poukazujú. Obézne ženy či ženy s výraznou nadváhou nemusia pri infarkte pociťovať prakticky žiadnu bolesť. Všimnú si len miernu nevoľnosť, pre ktorú nemajú potrebu obrátiť sa na lekára. Ďalšou rizikovou skupinou sú diabetici, ktorí majú cukrovkou poškodené nervové zakončenia a preto tiež nemusia vnímať signály, ktorými sa zvykne srdcový infarkt hlásiť.

Neodkladajte kontakt s lekárom

Na každý pád je pri podozrení na srdcový infarkt to najrozumnejšie riešenie zavolať rýchlu zdravotnú pomoc alebo odviezť postihnutého do nemocnice vlastným autom. Nepristúpte na návrhy človeka s príznakmi infarktu, aby ste skúsili počkať, že je to len pokazený žalúdok a podobne. Radšej kontaktujte lekára zbytočne, ako neskoro.

Ženy zvyknú zinfarktovať neskôr

V období pred menopauzou, asi tak do veku 55 rokov, je infarkt myokardu u žien menej pravdepodobný ako u mužov. Mladší chlapi majú riziko srdcovo-cievnych ochorení výrazne väčšie. No po ženskej menopauze sa počet kardiovaskulárnych ochorení medzi pohlaviami vyrovnáva. Ženy totiž prestáva ovplyvňovať hormón estrogén, ktorý má pravdepodobne istý ochranný vplyv pred kôrnatením ciev.