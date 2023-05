Problém so srdcom sa dá vopred odhaliť: TÝCHTO 11 príznakov neignorujte

Jasné varovné signály pozná každý. Ale vyšetriť by ste sa mali nechať, aj keď váhate. „Platí to hlavne pre ľudí, ktorí majú 60 a viac rokov, majú nadváhu, alebo cukrovku, vysoký cholesterol alebo vysoký krvný tlak,“ uviedol Vincent Bufalino, hovorca Americkej asociácie srdca s tým, že čím viac rizikových faktorov pacient má, tým by si mal viac všímať všetko, čo môže so srdcom súvisieť. Tu je 11 príkladov.

1. Nevoľnosť

Na veku nezáleží, infarkt majú čoraz nižšie ročníky. Zdroj: Shutterstock

Všetky stavy ako pálenie záhy, poruchy trávenia, bolesť žalúdka či nevoľnosť môžu byť príznakmi srdcového infarktu. Pridružiť sa môže aj zvracanie. Tieto symptómy hlásia viac ženy ako muži.

Pokiaľ niektorý z nich pociťujete, zvážte najprv iné okolnosti, ktoré ich mohli privodiť. Mohli ste urobiť diétnu chybu, alebo zjesť niečo, čo vám nesadlo. Treba si ale pamätať, že tieto stavy sa môžu vyskytnúť aj pri infarkte.